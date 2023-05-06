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Kayseri'de tarihi kalabalık! Başkan Erdoğan'a sevgi seli! Miting meydanı rekor kırdı

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Giriş: 06.05.2023 16:20
Başkan Erdoğan, Kayseri'de vatandaşlarla buluştu. 14 Mayıs öncesi seçim kampanyası kapsamında Kayseri'de miting düzenleyen Başkan Erdoğan'ı yaklaşık 135 bin kişi meydandan takip etti. Erdoğan, bu sayının rekor olduğunu ifade etti. Miting alanına gelişte de Başkan Erdoğan'a yoğun sevgi gösterileri düzenlenirken, Kayserili vatandaşlar Erdoğan'ın geçeceği yerlere yol boyu dizildi.
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