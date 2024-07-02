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Kayseri'de provokasyon soruşturması!  67 şüpheli gözaltında soruşturma devam ediyor

ahaber.com.tr
Pınar Özenç
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Giriş: 02.07.2024 11:26
Son dakika haberleri… Kayseri'deki provokasyon soruşturması 67 kişi gözaltında. 63 sosyal medya hesabına yönelik soruşturma devam ediyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Yağmur Aksu Kayseri’den aktardı.
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