10 Mart 2023, Cuma
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Kayseri'de peş peşe depremler Kayseri'deki sarsıntılar ne anlama geliyor?
Kayseri'de son günlerde çok sayıda deprem oluyor. Son olarak 4,8 şiddetinde bir deprem yaşandı. Peki bu sarsıntılar ne anlama geliyor? Gelişmeleri A Haber muhabiri Ertuğrul Atabey Ok’ değerlendiren jeoloji mühendisi Adnan Evsen, “Ecemiş fayı 6'dan büyük deprem üretemez. Kent yeni sarsıntılara hazırlıklı olmalı” dedi.