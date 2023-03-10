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Kayseri'de peş peşe depremler Kayseri'deki sarsıntılar ne anlama geliyor?

A Haber
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Giriş: 10.03.2023 11:43
Kayseri'de son günlerde çok sayıda deprem oluyor. Son olarak 4,8 şiddetinde bir deprem yaşandı. Peki bu sarsıntılar ne anlama geliyor? Gelişmeleri A Haber muhabiri Ertuğrul Atabey Ok’ değerlendiren jeoloji mühendisi Adnan Evsen, “Ecemiş fayı 6'dan büyük deprem üretemez. Kent yeni sarsıntılara hazırlıklı olmalı” dedi.
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