Kayseri'de eğitim uçağı düştü! MSB'den ilk açıklama! Mürettebattan haber var mı?

Son dakika haberine göre Kayseri'de eğitim uçağı düştü. Milli Savunma Bakanlığı, düşen uçakla ilgili bilgi verirken arama ve kurtarma çalışmalarının başladığını duyurdu. Uçakta bulunan iki pilotun şehit olduğu açıklandı.

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