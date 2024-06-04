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Kayseri'de eğitim uçağı düştü! MSB'den ilk açıklama! Mürettebattan haber var mı?

ahaber.com.tr
Mehmet Zeyrek
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Giriş: 04.06.2024 10:50
Son dakika haberine göre Kayseri'de eğitim uçağı düştü. Milli Savunma Bakanlığı, düşen uçakla ilgili bilgi verirken arama ve kurtarma çalışmalarının başladığını duyurdu. Uçakta bulunan iki pilotun şehit olduğu açıklandı.
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