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Kayseri’de DEAŞ üyeleri yakalandı! Terör örgütüne yönelik operasyonda 5 kişi yakalandı

İHA
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Giriş: 08.02.2024 18:51
DEAŞ terör örgütüne yönelik 33 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen ‘Kahramanlar-49’ operasyonları çerçevesinde Kayseri’de 5 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca çalışmalarda, genel güvenlik tahdit kodu bulunan 7 şahıs yakalandı. Ayrıca yapılan çalışmalar sonucunda genel güvenlik tahdit kodu bulunan 7 şahıs yakalanırken, bu şahıslar sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
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