18 Ocak 2022, Salı
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Kayseri'de 4,9'luk deprem! A Haber olay yerinde
Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı çevre illerden de hissedildi. Bazı evlerde çatlaklar oluştu. A Haber muhabiri Murat Onur deprem bölgesinden detayları aktardı.