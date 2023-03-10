10 Mart 2023, Cuma
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Kayseri'de 4,8 büyüklüğünde deprem! Deprem anı güvenlik kamerasına yansıdı | Birden geldi raflardaki ürünleri indirdi
Son dakika haberine göre AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kayseri'de sabah saatlerinde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem anı bir marketin güvenlik kamerasına böyle yansıdı.