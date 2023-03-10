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Kayseri'de 4,8 büyüklüğünde deprem! Deprem anı güvenlik kamerasına yansıdı | Birden geldi raflardaki ürünleri indirdi

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Giriş: 10.03.2023 07:57
Güncelleme:10.03.2023 07:57
Son dakika haberine göre AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kayseri'de sabah saatlerinde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem anı bir marketin güvenlik kamerasına böyle yansıdı.
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