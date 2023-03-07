07 Mart 2023, Salı
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Kayseri sallandı! AFAD depremin büyüklüğünü duyurdu | Yıkım var mı? AFAD Başkanı Yunus Sezer'den flaş açıklama
Kayseri merkez üslü 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem çevredeki birçok ilde de hissedildi. 4,7'nin ardından aynı bölgede 4,3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. AFAD Başkanı Yunus Sezer, depremle ilgili herhangi bir olumsuz durum yaşanmadığını açıkladı.