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Kayıtsız Suriyeliler için son gün! İstanbul’da verilen süre doldu

A Haber
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Giriş: 25.09.2023 15:07
Farklı kentlerde kaydı bulunan ancak İstanbul'da yaşayan Suriyeli göçmenlerin, kenti terk etmeleri için verilen süre bugün doluyor. Karara uymayanlar geçici barınma merkezlerine alınacak ve kayıtlı oldukları yere gönderilmeleri için yasal işlem başlatılacak.
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