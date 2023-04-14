14 Nisan 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Kayıp yıllar: 1973 yılı Talu hükümeti

Kayıp yıllar: 1973 yılı Talu hükümeti

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.04.2023 15:56
Karışıklık, kriz ve istikrarsızlığın hakim olduğu koalisyon yıllarını mercek altına aldığımız kayıp yıllar bölümümüzde bugün 1973 yıl masaya yatırıldı. Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Furkan Kaya A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kayıp yıllar: 1973 yılı Talu hükümeti
Kayıp yıllar: 1973 yılı Talu hükümeti
Turizme ara tatil ve bayram dopingi!
Turizme ara tatil ve bayram dopingi!
Akran zorbalığı nasıl önlenecek?
Akran zorbalığı nasıl önlenecek?
Defne Hastanesi için geri sayım!
Defne Hastanesi için geri sayım!
BBP seçim beyannamesini açıklıyor
BBP seçim beyannamesini açıklıyor
Kılıçdaroğlu’nun özel jet merakı
Kılıçdaroğlu'nun özel jet merakı
İşte Karadeniz gazının ilk yakılacağı nokta
İşte Karadeniz gazının ilk yakılacağı nokta
Çalışma yok reklam var!
Çalışma yok reklam var!
Dev proje Çanakkale turizmini canlandırdı!
Dev proje Çanakkale turizmini canlandırdı!
MİT’ten yurt dışında FETÖ operasyonu
MİT’ten yurt dışında FETÖ operasyonu
Cuma namazı sonrası önemli açıklamalar
Cuma namazı sonrası önemli açıklamalar
BBP’de aday tanıtım günü!
BBP'de aday tanıtım günü!
Daha Fazla Video Göster