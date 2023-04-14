14 Nisan 2023, Cuma
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Kayıp yıllar: 1973 yılı Talu hükümeti
Karışıklık, kriz ve istikrarsızlığın hakim olduğu koalisyon yıllarını mercek altına aldığımız kayıp yıllar bölümümüzde bugün 1973 yıl masaya yatırıldı. Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Furkan Kaya A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.