06 Mayıs 2022, Cuma
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Kayıp Türk kaptanın mucize kurtuluşu! 66 saat sonra nasıl hayatta kaldı?
40 yaşındaki Erhan Seçkal, İngiltere merkezli şirkete ait gemide birinci kaptan olarak görev yapıyordu. 2 Mayıs'ta Endonezya açıklarında kayıplara karışan denizci, 2 buçuk gün sonra denizde bulundu. Peki nasıl 66 saat denizde hayatta kaldı? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan arama kurtarma uzmanı Murat Kulakaç değerlendirdi.