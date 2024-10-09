Kayıp Rojin'in son görüntüleri ortaya çıktı! Ayağında sarı terlik elinde telefonla sırra kadem bastı

Van'da 27 Eylül'den bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'i arama çalışmaları günlerdir sürüyor. 'Rojin kaçtı mı, kaçırıldı mı, öldü mü, öldürüldü mü' soruları yanıt beklerken A Haber kayıp üniversitelinin son görüntülerine ulaştı. Bahse konu görüntülerde Rojin Kabaiş'in ayağında sarı terliklerle yurttan çıkış anı yer alıyor. Detayları A Haber muhabiri Yüksel Akalan ve A Haber istihbarat şefi Ramazan Almaçayır aktardı. İşte o görüntüler...

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