09 Ekim 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Haberler Gündem Videoları
Kayıp Rojin'in son görüntüleri ortaya çıktı! Ayağında sarı terlik elinde telefonla sırra kadem bastı

Kayıp Rojin'in son görüntüleri ortaya çıktı! Ayağında sarı terlik elinde telefonla sırra kadem bastı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 09.10.2024 21:18
Van'da 27 Eylül'den bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'i arama çalışmaları günlerdir sürüyor. 'Rojin kaçtı mı, kaçırıldı mı, öldü mü, öldürüldü mü' soruları yanıt beklerken A Haber kayıp üniversitelinin son görüntülerine ulaştı. Bahse konu görüntülerde Rojin Kabaiş'in ayağında sarı terliklerle yurttan çıkış anı yer alıyor. Detayları A Haber muhabiri Yüksel Akalan ve A Haber istihbarat şefi Ramazan Almaçayır aktardı. İşte o görüntüler...
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kayıp Rojin’in son görüntüleri ortaya çıktı!
Kayıp Rojin'in son görüntüleri ortaya çıktı!
Meclis’te Narin Güran komisyonu kuruluyor!
Meclis’te Narin Güran komisyonu kuruluyor!
Kayıp Rojin’in yurttan çıkış anı A Haber’de
Kayıp Rojin'in yurttan çıkış anı A Haber'de
Irak’ın kuzeyinde kilit ne zaman kapanacak?
Irak'ın kuzeyinde kilit ne zaman kapanacak?
Katil istemsiz bekarlar’’ grubu üyesi çıktı!
Katil "istemsiz bekarlar'' grubu üyesi çıktı!
Hizbullah’ın yeni lideri kim olacak?
Hizbullah’ın yeni lideri kim olacak?
Hizbullah’tan İsrail’e roketli misilleme
Hizbullah'tan İsrail'e roketli misilleme
A Haber tahliye gemisinde!
A Haber tahliye gemisinde!
Lübnan’a dikilen İsrail bayrağı ile İran mesaj
Lübnan’a dikilen İsrail bayrağı ile İran mesaj
Erdoğan sordu A Haber muhabiri Rüya Akkuş yanıtladı
Erdoğan sordu A Haber muhabiri Rüya Akkuş yanıtladı
Discord açıklaması: Bilgi paylaşılmadı...
Discord açıklaması: Bilgi paylaşılmadı...
Cezasızlık algına neşter!
Cezasızlık algına neşter!
Daha Fazla Video Göster