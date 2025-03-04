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Kayıp mimardan 2 gündür haber yok! Eşyaların bulunduğu nokta ne anlatıyor?

Kayıp mimardan 2 gündür haber yok! Eşyaların bulunduğu nokta ne anlatıyor?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 04.03.2025 18:27
İstanbul'da Belgrad Ormanı’na gittiğini söyledikten sonra kaybolan 36 yaşındaki mimar Ece Güler’den iki gündür haber alınamıyor. Ekipler, ormanda geniş çaplı arama çalışması başlatırken, Güler’in kişisel eşyaları ve cep telefonu ormanda bulundu. Peki, eşyaların bulunduğu nokta ne anlatıyor? Ece Güler neden ormanın derinliklerine yürüdü? Kaçırılmış olabilir mi? Son görüşmesinde ne söyledi? Tüm bu soruların yanıtı aranırken, kayıp mimarın akıbeti hâlâ belirsizliğini koruyor. A Haber canlı yayınında muhabirimiz Mehmet Karataş, olayın son gelişmelerini aktardı.
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Kayıp mimardan 2 gündür haber yok! Eşyaların bulunduğu nokta ne anlatıyor?
Kayıp mimarın eşyalarının bulunduğu nokta ne anlatıyor?
Kayıp mimarın eşyalarının bulunduğu nokta ne anlatıyor?
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