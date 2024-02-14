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Kayıp işçilerin son konumu belirlendi! 510 personel 9 işçi için sahada çalışmalara devam ediyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 14.02.2024 01:30
Erzincan İliç’teki altın madeninde toprak kayması meydana geldi. Erzincan valisi: toprak altında işçiler var, sayısı belli değil. A Haber muhabiri Yüksel Akalan son durumu aktardı. İşte haberin detayları…
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Maden sahası toprak kaymasından önce görüntülendi!
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