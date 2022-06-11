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Kayıp helikopter nasıl bulunacak? Sinyal gelmesi ne anlama geliyor?

A Haber
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Giriş: 11.06.2022 10:28
İtalya'nın kuzeyindeki Lucca şehrinden kalkan ve içinde 1 pilot ile 2 Lübnanlı ve 4 Türk’ün olduğu helikopter kayboldu. Yaklaşık 48 saattir kayıp helikopterden haber yok. Telefondan sinyal alındığı bilgisi paylaşıldı. Peki İtalya'daki helikopter kazası neden yaşanmış olabilir? Pilotun telefonun sinyali ne anlama geliyor? Helikopter nasıl bulanacak? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan pilot Mehmet Seyit Türker değerlendirdi.

Mehmet Seyit Türker'in canlı yayında aktardıkları:

"Perşembe günü kalkış yapan bir helikopter. Uçuş yaptığı bölgede Alplerin devamı var. Kuzeyden güneye kadar geçen derinliği 40 km-145 km olan Alplerin devamı olan bir dağ bölgesi var. İşte bu bölgede kaybolduğu ya da düştüğü tahmin ediliyor. Helikopterin bağlı olduğu şirket düşmediğine dair bilgi paylaştı ve eğer düşseydi bunun sinyallerinin alınacağını belirtti.

İtalya'da arama-kurtarma ekipleri hala enkaza ya da helikoptere ulaşamadı bu da çok kötü bir durum. Dün görüntülere baktığımda helikopterin kalkış yaptığı anda hava şartlarının kötü olduğunu gördüm. Günde 2 defa bu helikopter bu rota üzerinde uçuş yapıyormuş. Dolayısıyla İtalya'dan iyi haberleri bekleyeceğiz.

Telefon sinyali ne anlama geliyor? Bunu iyi anlamak lazım. Yaşıyor olsalar orada 7 yolcu var. Bu insanlar en azından mesajla firmalarına ailelerine bir şekilde ulaşırlardı. Büyük bir olasılıkla helikopter kötü hava şartlarında düştü. Çünkü kalkıştan 30 dakika sonra yaşanıyor her şey. Düştüğü bölge belli, bu süratli bir helikopter tek motorlu. Ya bir yere iniş yaptılar ya da çarptılar. Ancak 2 gündür haber alınamaması çok enteresan bir durum."

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