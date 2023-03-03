03 Mart 2023, Cuma
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Kayıp Erva'dan acı haber! Enkazdan çıkarılan 10 yaşındaki çocuğun vefat ettiği ortaya çıktı
10 yaşındaki Mukaddes Erva Aktaş, Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen 7 virgül 7'lik deprem sonrası kaybolmuştu. Küçük kızdan acı haber geldi. Mukaddes Erva Aktaş, Kahramanmaraş'taki ilk depremde yıkılan binanın altında kalmıştı. Küçük kız 6 saat sonra enkazdan kurtarılmış ama kendisinden 6 Şubat'tan beri haber alınamıyordu. 10 yaşındaki Mukaddes Erva Aktaş'ın hastanede yaşamını yitirdiği ortaya çıktı.