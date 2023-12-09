09 Aralık 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Kayıp denizciler 21 gündür aranıyor! Gemi parçalanıp karaya çıkarılarak ulaşılamayan bölümlere bakılacak

Kayıp denizciler 21 gündür aranıyor! Gemi parçalanıp karaya çıkarılarak ulaşılamayan bölümlere bakılacak

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 09.12.2023 09:21
Güncelleme:09.12.2023 09:23
Zonguldak'ta batan Kafkametler gemisinin kayıp mürettebatını arama çalışmaları devam ediyor. Geminin parçalanarak karaya çıkarılması ve karada arama çalışmalarına devam edilmesi planlanıyor. Rize'de ise dalgalara kapılarak kaybolan kadın aranıyor. A Haber muhabiri Selman Kutlu çalışmalar hakkındaki detayları aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Dündar’dan tepki: İzmir belediyecilikte çok şansız!
Dündar’dan tepki: İzmir belediyecilikte çok şansız!
Her aileden bir çocuk rehin alınıyor!
Her aileden bir çocuk rehin alınıyor!
İstanbul’da kentsel dönüşüm zamanı!
İstanbul'da kentsel dönüşüm zamanı!
Piyasalar haftayı nasıl kapattı?
Piyasalar haftayı nasıl kapattı?
Emekliye yeni zam formülü!
Emekliye yeni zam formülü!
Vatandaşa eziyet! 5 senedir ne yapıyorsun?
Vatandaşa eziyet! 5 senedir ne yapıyorsun?
Başkan Erdoğan’ın programında neler var?
Başkan Erdoğan'ın programında neler var?
Suçları Nazilerinki ile aynı
Suçları Nazilerinki ile aynı
Direnişe ilişkin yeni görüntü!
Direnişe ilişkin yeni görüntü!
İsrail’in Gazze katliamı! Han Yunus kuşatıldı
İsrail’in Gazze katliamı! Han Yunus kuşatıldı
Fon vurgununda yeni ses kaydı!
Fon vurgununda yeni ses kaydı!
Palet fabrikasında yangın!
Palet fabrikasında yangın!
Daha Fazla Video Göster