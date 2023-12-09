Kayıp denizciler 21 gündür aranıyor! Gemi parçalanıp karaya çıkarılarak ulaşılamayan bölümlere bakılacak

Zonguldak'ta batan Kafkametler gemisinin kayıp mürettebatını arama çalışmaları devam ediyor. Geminin parçalanarak karaya çıkarılması ve karada arama çalışmalarına devam edilmesi planlanıyor. Rize'de ise dalgalara kapılarak kaybolan kadın aranıyor. A Haber muhabiri Selman Kutlu çalışmalar hakkındaki detayları aktardı.

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