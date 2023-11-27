Kayıp 7 kişiyi arama çalışması sürüyor

Zonguldak'ta batan gemideki 5 kişinin cansız bedeni bulunmuştu. Kayıp 7 mürettebatı arama çalışmaları ise devam ediyor. A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural,arama çalışmaları ile ilgili son notları aktardı.

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