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Kayak merkezlerinde sezon hazırlığı! Palandöken'de kar kalınlığı diğer kayak merkezlerini geçti

A Haber
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Giriş: 25.11.2023 13:40
Kış turizminin gözde mekanlarından Erzurum Palandöken kayak merkezinde kar kalınlığı ne kadar? Ayrıntıları A Haber muhabiri Yüksel Akalan canlı yayında anlattı.
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