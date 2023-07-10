10 Temmuz 2023, Pazartesi
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Kavgada ilk raunt İstanbul yarışı! Kılıçdaroğlu mu, İmamoğlu mu?
Seçim sonrası istifa çağrılarına kulak tıkayan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni açıklamalar geldi. Kılıçdaroğlu, "değişim" isteyen Ekrem İmamoğlu için "İstanbul'a yeniden aday olsun" dedi. İmamoğlu'nun bu çağrıya ne cevap vereceği bilinmez ama iki isim arasındaki savaşın ilk olarak CHP İstanbul İl Teşkilatı seçimlerinde yaşanması bekleniyor. Kılıçdaroğlu'nun Canan Kaftancıoğlu yerine Gürsel Tekin'i öne çıkarması bekleniyor. Ekrem İmamoğlu'nun adayının ise seçimlerde kurduğu sistemle büyük eleştiriler alan Onursal Adıgüzel olduğu söyleniyor.