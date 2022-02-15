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Kavga mı, danışıklı dövüş mü? HDP’nin tepkisi ne anlama geliyor?

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Giriş: 15.02.2022 15:35
6 parti genel başkanının parlamenter sistem toplantısının ardından HDP'den gelen ''bizi yok sayamazsınız'' tepkisi danışıklı dövüş yorumlarını beraberinde getirdi. Öyle ki HDP yönetimi benzer tepkileri yerel seçim sürecinde de dile getirmiş ancak; Millet İttifakı’nın büyükşehir belediye başkan adaylarını desteklemişlerdi. Bu arada liderlerin yaptığı yuvarlak masa toplantısının sanılanın aksine gergin geçtiği belirtildi.
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