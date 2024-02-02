02 Şubat 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Kavga büyüyor! “Abla kardeşten”, “Düşman kardeşlere”

Kavga büyüyor! “Abla kardeşten”, “Düşman kardeşlere”

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 02.02.2024 08:46
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu arasındaki abla kardeş hukuku düşmanlığa dönüştü. Seçimden hemen sonra ikili arasında tartışmalar başladı, Akşener partisindeki istifaları İmamoğlu operasyonu olarak yorumladı. Son olarak afiş krizi patlak verdi. Akşener bizi engelleyen Beştepe değil Saraçhane dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kavga büyüyor!
Kavga büyüyor!
Balıkesir’de Kafes operasyonu!
Balıkesir'de Kafes operasyonu!
Çekmeköy’de feci kaza!
Çekmeköy’de feci kaza!
Kilise saldırısında 25 tutuklama!
Kilise saldırısında 25 tutuklama!
Nijer Başbakanı Ankara’ya geldi!
Nijer Başbakanı Ankara'ya geldi!
CHP’deki yönetim krizinde fondaşlar birbirine girdi!
CHP'deki yönetim krizinde fondaşlar birbirine girdi!
F-16’dan sonra F-35’ler ülkeye gelecek mi?
F-16'dan sonra F-35'ler ülkeye gelecek mi?
Kurum etkinlikte Başkan Erdoğan’ı aradı!
Kurum etkinlikte Başkan Erdoğan'ı aradı!
CHP’de ’eş başkanlık’ tartışması!
CHP'de 'eş başkanlık' tartışması!
Rehine krizinde doğum günü kutlaması!
Rehine krizinde doğum günü kutlaması!
Dağ’dan işçilere söz: Kimseyi işten çıkarmayacağız
Dağ'dan işçilere söz: Kimseyi işten çıkarmayacağız
Kurum’un Güngören’deki esnaf ziyareti!
Kurum'un Güngören'deki esnaf ziyareti!
Daha Fazla Video Göster