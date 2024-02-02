02 Şubat 2024, Cuma
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Kavga büyüyor! “Abla kardeşten”, “Düşman kardeşlere”
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu arasındaki abla kardeş hukuku düşmanlığa dönüştü. Seçimden hemen sonra ikili arasında tartışmalar başladı, Akşener partisindeki istifaları İmamoğlu operasyonu olarak yorumladı. Son olarak afiş krizi patlak verdi. Akşener bizi engelleyen Beştepe değil Saraçhane dedi.