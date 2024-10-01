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Katliamın yeni adresi Lübnan! Aynı aileden 10 kişi öldü

Katliamın yeni adresi Lübnan! Aynı aileden 10 kişi öldü

Tülay Tosun
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 01.10.2024 09:16
Lübnan güneyinden yer alan El Davudiye kasabasında bulunan bir eve İsrail tarafından düzenlenen hava saldırısında aynı aileden 10 kişi hayatını kaybetti.
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