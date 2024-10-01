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Katliamın yeni adresi Lübnan

Katliamın yeni adresi Lübnan

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 01.10.2024 08:51
Güncelleme:01.10.2024 08:58
Önce Gazze şimdi Lübnan… Katil İsrail’e hangi güç dur diyecek? İran’da son durum ne? A Haber muhabiri Ekber Karabağ detayları aktardı.
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