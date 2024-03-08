08 Mart 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Katliamın gölgesinde Kudüs'te 22. cuma namazı

Katliamın gölgesinde Kudüs'te 22. cuma namazı

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 08.03.2024 13:27
Bugün Gazze'deki katliamın gölgesinde 22'inci cuma. Katil İsrail ordusu, Filistinlileri aylardır katletmeye devam ederken, Doğu Kudüs'te yaşayanların da Mescid-i Aksa'ya girmesine engel oluyor. Anadolu Ajansı muhabiri Enes Canlı son durumu aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
CHP’de Burcu Köksel krizi derinleşiyor!
CHP’de Burcu Köksel krizi derinleşiyor!
Katliamın gölgesinde Kudüs’te 22. cuma
Katliamın gölgesinde Kudüs'te 22. cuma
Bakan Tunç: ABD’den iadelerini istedik
Bakan Tunç: ABD’den iadelerini istedik
Hangi ülkeler NATO üyesi?
Hangi ülkeler NATO üyesi?
MSB duyurdu: 13 terörist öldürüldü
MSB duyurdu: 13 terörist öldürüldü
Burcu Köksal krizi! CHP nereye sürüklüyor?
Burcu Köksal krizi! CHP nereye sürüklüyor?
Muslera ve Arda Turan adliyede
Muslera ve Arda Turan adliyede
Şüpheliler adliyeye sevk edildi
Şüpheliler adliyeye sevk edildi
İz bırakan seçim şarkıları! Dombra efsanesi
İz bırakan seçim şarkıları! Dombra efsanesi
Muhalefette korkak polemiği!
Muhalefette korkak polemiği!
Zelenskiy Türkiye’ye geliyor
Zelenskiy Türkiye'ye geliyor
Katil zanlısı ne ceza alacak?
Katil zanlısı ne ceza alacak?
Daha Fazla Video Göster