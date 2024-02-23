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Katliamın gölgesinde 20. Cuma namazı! İşte Kudüs'te son durum

ahaber.com.tr
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Giriş: 23.02.2024 13:12
Gazze'de terör devleti İsrail'in katliamı sürüyor. Cuma namazı öncesi Kudüs'te gergin bir bekleyiş hakim. Anadolu Ajansı muhabiri Enes Canlı, A Haber canlı yayınında o noktadan son gelişmeleri aktardı.
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