16 Şubat 2024, Cuma
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Katliamın gölgesinde 19. cuma! İsrail aylardır Filistinlilerin namaz kılmasına engel oluyor
Bugün Gazze'de, İsrail katliamının 133'üncü günü. İsrail ordusu Refah kentine kara harekatı planlarken gece boyunca yine çok sayıda Filistinli katledildi. Diğer yandan cuma namazı öncesi Kudüs'te gergin bir bekleyiş var. Son durumu Kudüs'te bulunan Anadolu Ajansı muhabiri Enes Canlı aktardı.