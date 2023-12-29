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Katliam gibi kaza neden oldu? Yaralıların sağlık durumu nasıl?

ahaber.com.tr
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Giriş: 29.12.2023 09:31
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya kesiminde meydana gelen zincirleme kazada 10 kişi öldü, 61 kişi yaralandı. Yaralıların sağlık durumu nasıl? Gözaltındaki sürücülerin ilk ifadesi ne oldu? Katliam gibi kaza neden oldu? Son gelişmeleri A Haber muhabiri Yusuf Gül aktardı.
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