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Katledilen Ayşenur’un ailesi A Haber’e konuştu

Katledilen Ayşenur’un ailesi A Haber’e konuştu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 11.09.2024 12:24
İşgalci İsrail askerlerinin Batı Şeria'da katlettiği Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin ailesi A Haber'e konuştu. Yakınları onun için "koca yürekli, cesaretli" ifadesini kullandı.
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