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Katil ordusu cayır cayır yandı! Kassam Tugayları tek tek böyle imha etti

İHA
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Giriş: 06.12.2023 23:03
İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze şehrinde kara operasyonu yürüten katil İsrail birliklerine düzenlediği roket saldırılarına ait yeni görüntüler yayınladı. Görüntülerde, çok sayıda zırhlı aracın imha edildiği görüldü.
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