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Katil Netanyahu'nun "din savaşı" iması! Savaş dönemi sık sık Tevrat'tan alıntılar yapması dikkati çekiyor

A Haber
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Giriş: 30.10.2023 18:19
İşgalci İsrail örgütünün yönetici Netanyahu çocuklara karşı açtığı savaşta sık sık Tevrat’tan alıntılar yaparak din savaşı çıkarmanın peşinde. Katil Netanyahu savaşın bölgeye yayılması için mi çalışıyor?
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