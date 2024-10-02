02 Ekim 2024, Çarşamba
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Katil Netanyahu: İran büyük bir hata yaptı
Netanyahu, İran’ın füze saldırısının başarısız olduğunu savunarak misilleme sözü verdi. İran’ın gerçekleştirdiği balistik füze saldırısına ilişkin olarak sosyal medya üzerinden görüntülü bir açıklama yayınlayan katil Netanyahu, “İran, bu gece büyük bir hata yaptı ve bunun bedelini ödeyecek. İran rejimi, kendimizi savunma ve düşmanlarımıza misilleme yapma konusundaki kararlılığımızı anlamıyor” dedi. İran’ın füze saldırısının başarısız olduğunu ve İsrail’in hava savunma sistemi sayesinde püskürtüldüğünü ileri süren Netanyahu, savunma çabalarına verdiği destekten ötürü ABD’ye teşekkür etti.