09 Aralık 2023, Cumartesi
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Katil Netanyahu için Nurnberg Mahkemesi kurulacak mı? Suçları Nazilerinki ile aynı
Gazze'de binlerce masum sivilin katledilmesi emrini veren İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu için yargı yolu gözüktü. Hakkında sayısız delil toplanan katil Netanyahu’nun, 2. Dünya Şavaşı’nın ardından Almanya'da Nazi askerlerinin yargılandığı Nürnberg Uluslararsı Askeri Ceza Mahkemesi’ndeki gibi yargılanabileceği gündeme geldi.