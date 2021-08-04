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Katil Mustafa Murat Ayhan Azra Gülendam Haytaoğlu'nu öldürüp cesedini böyle taşımış

ahaber.com.tr
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Giriş: 04.08.2021 09:37
Antalya'da kaybolan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nun, inşaat mühendisi ve emlakçı Mustafa Murat Ayhan tarafından vahşice öldürülmesiyle ilgili kan donduran detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Katil Ayhan'ın, Azra'yı 5 parçaya bölüp taşırken kaydedilen güvenlik kameraları sayesinde yakalanmıştı ve o görüntüler ortaya çıktı.
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