04 Ağustos 2021, Çarşamba
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Katil Mustafa Murat Ayhan Azra Gülendam Haytaoğlu'nu öldürüp cesedini böyle taşımış
Antalya'da kaybolan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nun, inşaat mühendisi ve emlakçı Mustafa Murat Ayhan tarafından vahşice öldürülmesiyle ilgili kan donduran detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Katil Ayhan'ın, Azra'yı 5 parçaya bölüp taşırken kaydedilen güvenlik kameraları sayesinde yakalanmıştı ve o görüntüler ortaya çıktı.