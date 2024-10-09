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Katil

Katil "istemsiz bekarlar'' grubu üyesi çıktı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 09.10.2024 18:20
İstanbul'da iki genç kızı vahşice öldüren katil Semih Çelik'in de üye olduğu "dıscord" adlı sosyal medya platformunda gençleri suça özendiren "c31k" isimli grubun iki yöneticisi yakalandı. Platforma da erişim engeli getirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "toplumumuzu sapkın düşünceleriyle zehirlemeye çalışanlara acımayacağız" dedi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da suç teşkil eden içeriklerle ilgili adli soruşturmanın başlatıldığını duyurdu.
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