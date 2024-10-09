09 Ekim 2024, Çarşamba
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Katil "istemsiz bekarlar'' grubu üyesi çıktı!
İstanbul'da iki genç kızı vahşice öldüren katil Semih Çelik'in de üye olduğu "dıscord" adlı sosyal medya platformunda gençleri suça özendiren "c31k" isimli grubun iki yöneticisi yakalandı. Platforma da erişim engeli getirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "toplumumuzu sapkın düşünceleriyle zehirlemeye çalışanlara acımayacağız" dedi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da suç teşkil eden içeriklerle ilgili adli soruşturmanın başlatıldığını duyurdu.