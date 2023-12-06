Katil İsrail’in tünel planı: Deniz suyu pompalama

Görüntüler ortaya çıktı… Katil İsrail tünellere ne yapacak? Katil İsrail tünellere deniz suyu mu basıyor? A Haber canlı yayınında Melif Altınok ile Sebep Sonuç programında uzman isimler değerlendirmelerde bulundu.

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