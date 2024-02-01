Katil İsrail'in savaş suçunu A Haber görüntüledi

Gazze'de katliamda bugün 118. gün. İsrail hem havadan hem karadan yine Gazze Şeridi'nin tüm bölgelerini hedef aldı. Diğer yandan dün İsrail, Lübnan'a fosfor bombalarıyla saldırdı. O anları A Haber ekibi görüntüledi. Gözler ise yeni bir ateşkes anlaşması için Hamaslı yetkililerde. A Haber muhabiri Mehmet Geçgel son durumu aktardı.

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