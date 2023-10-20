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Katil İsrail'in saldırılarından hayvanlar da nasibini aldı

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Giriş: 20.10.2023 09:42
İşgalci İsrail güçleri tarafından ablukaya alınan Gazze'de günlerdir süren hava saldırıları sırasında bir kuş da yara aldı. Filistinlilerin sığındığı El Şifa Hastanesi'ne getirilen minik serçe, kameralara böyle yansıdı.
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