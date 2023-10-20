20 Ekim 2023, Cuma
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Katil İsrail'in saldırılarından hayvanlar da nasibini aldı
İşgalci İsrail güçleri tarafından ablukaya alınan Gazze'de günlerdir süren hava saldırıları sırasında bir kuş da yara aldı. Filistinlilerin sığındığı El Şifa Hastanesi'ne getirilen minik serçe, kameralara böyle yansıdı.