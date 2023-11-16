Katil İsrail'in sahte propagandası! Sıfır düzenleme denilen videoya montaj

Katil İsrail işgal ettiği Gazze'de sahte propagandalar yayınlayarak dünya kamuoyunu yanıltmaya çalışıyor. Bunun son örneği Şifa Hastanesi'nde yaşandı. İsrail ordusu önce "tek çekim ve sıfır düzenleme" başlığı ile bir video paylaştı. Ancak hatalar olduğu fark edilince video düzenlenerek tekrar yayınlandı. Söz konusu video İsrail'in Şifa Hastanesi'nde geçirdiği uzun sürenin nedeninin, yapay senaryo hazırlığı iddialarını da güçlendirdi.

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