Katil İsrail’in sahte propagandası kameraya yansıdı

Katil İsrail ve İsrail'e destek verenlerin yürüttüğü algı çalışmaları bu kez Amerikan FOX News kanalının yayınına yansıdı. Görüntülerde İsrail askerlerinin Hamas üyesi olduğu iddia edilen bir kişiyi yaka paça tutukladığı, ancak kısa süre sonra serbest bıraktığı görüldü. Serbest kaldıktan sonra üstünü giymeye başlayan kişinin İsrail askeri olduğu ortaya çıktı.

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