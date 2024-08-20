Katil İsrail'in raftan indirdiği tozlu plan! Ateşkesin önündeki gerçek engel ne?

İsrail ile görüşmelerde ateşkes sağlanacak mı? İsrail’in barış görüşmelerinde öne sürdüğü maddeler neler? Gazeteci Zafer Şahin, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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