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Katil İsrail'in raftan indirdiği tozlu plan! Ateşkesin önündeki gerçek engel ne?

Katil İsrail'in raftan indirdiği tozlu plan! Ateşkesin önündeki gerçek engel ne?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 20.08.2024 12:33
Güncelleme:20.08.2024 12:35
İsrail ile görüşmelerde ateşkes sağlanacak mı? İsrail’in barış görüşmelerinde öne sürdüğü maddeler neler? Gazeteci Zafer Şahin, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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Katil İsrail’in raftan indirdiği tozlu plan!
Katil İsrail'in raftan indirdiği tozlu plan!
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