Katil İsrail’in “ölüm tuzağı” planı

Terör devleti İsrail, Gazze'deki bazı bölgeler için yeni tahliye emirleri yayınladı. Gazze'de on binlerce kişi bir kez daha göç etmeye başladı. A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu detayları aktardı.

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