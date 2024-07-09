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Katil İsrail’in “ölüm tuzağı” planı

ahaber.com.tr
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Giriş: 09.07.2024 11:33
Terör devleti İsrail, Gazze'deki bazı bölgeler için yeni tahliye emirleri yayınladı. Gazze'de on binlerce kişi bir kez daha göç etmeye başladı. A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu detayları aktardı.
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Katil İsrail’in “ölüm tuzağı” planı
Katil İsrail’in “ölüm tuzağı” planı
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