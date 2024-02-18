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Katil İsrail'in öldürdüğü Gazzeli kız çocuğu Hind'in yeni ses kaydı yayınlandı

AA
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Giriş: 18.02.2024 23:06
Filistin Kızılayı üç saatten fazla süre, gelip kendisini kurtarmaları için yalvaran 6 yaşındaki Gazzeli kız çocuğu Hind'in yeni ses kaydını yayınladı.
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