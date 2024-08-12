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Katil İsrail'in kuzeyinde roket yağmuru! Sınırda gece boyu neler yaşandı? A Haber bölgede

Katil İsrail'in kuzeyinde roket yağmuru! Sınırda gece boyu neler yaşandı? A Haber bölgede

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 12.08.2024 09:47
Gergin bekleyişin sürdüğü İsrail - Lübnan sınırında, füzeler yine ardı ardına ateşlendi. Hizbullah güçleri İsrail'in kuzeyine 30'dan fazla roketle saldırı düzenledi. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun gerilimin düşmediği Lübnan – İsrail sınırından son gelişmeleri aktardı.
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