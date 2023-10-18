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Katil İsrail'in hastane katliamına tepkiler çığ gibi

A Haber
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Giriş: 18.10.2023 14:22
Terör devleti İsrail'in hastane katliamına tepkiler çığ gibi büyüyor. On binlerce Filistinli, Ramallah’ta protesto için sokaklarda.
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