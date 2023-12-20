20 Aralık 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Katil İsrail'in Gazze katliamında 75. gün

Katil İsrail'in Gazze katliamında 75. gün

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.12.2023 10:28
Katil İsrail'den Gazze'de yaşanan kayıpların ardından dikkat çeken bir çıkış geldi. İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, "insani araya hazırız" mesajı verdi. Hamas ise saldırılar durmadıkça rehine takasının olmayacağını söyledi. A Haber ekibinden Mehmet Geçgel detayları aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Katil İsrail’in Gazze katliamında 75. gün
Katil İsrail'in Gazze katliamında 75. gün
Kaçak büyüyor İBB seyrediyor
Kaçak büyüyor İBB seyrediyor
Katil İsrail’den “hastanede silah” tiyatrosu
Katil İsrail’den “hastanede silah” tiyatrosu
MİT’in etkisi dünya basınında
MİT’in etkisi dünya basınında
İhale karşılığı estetik yaptırmış!
İhale karşılığı estetik yaptırmış!
DEM Parti el yükseltti!
DEM Parti el yükseltti!
Abla-kardeş arasında ’savaş’ başladı!
Abla-kardeş arasında 'savaş' başladı!
AK Parti’nin sloganı “Gerçek Belediyecilik”
AK Parti’nin sloganı “Gerçek Belediyecilik”
Oy verme saatleri değişti!
Oy verme saatleri değişti!
Kıyım harekatı sona erecek mi?
Kıyım harekatı sona erecek mi?
Kafes operasyonları sürüyor
Kafes operasyonları sürüyor
1800 yıllık ameliyat aletleri bulundu
1800 yıllık ameliyat aletleri bulundu
Daha Fazla Video Göster