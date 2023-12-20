20 Aralık 2023, Çarşamba
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Katil İsrail'in Gazze katliamında 75. gün
Katil İsrail'den Gazze'de yaşanan kayıpların ardından dikkat çeken bir çıkış geldi. İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, "insani araya hazırız" mesajı verdi. Hamas ise saldırılar durmadıkça rehine takasının olmayacağını söyledi. A Haber ekibinden Mehmet Geçgel detayları aktardı.