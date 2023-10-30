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Katil İsrail'in Gazze katliamında 24. gün

A Haber
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Giriş: 30.10.2023 10:32
Katil İsrail güçleri abluka altındaki Gazze şeridini 24 gündür bombalıyor. AA muhabiri Mustafa Deveci, A Haber muhabiri Özlem Aktay ve kameraman Arif Soner Kalkan son durumu aktardı.
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