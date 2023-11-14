Katil İsrail’in dezenformasyon savaşı

Katil İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları bir ayı aşkın bir süredir devam ediyor. Bu süreçte en kapsamlı haber alma kaynağı olan dijital mecralarda adeta dezenformasyonun hızla yayıldığı bir platform haline geldi. İsrail bir yandan dünyanın gözü önünde Gazze'yi bombalarken bir yandan da bu saldırıları dijital platformlar üzerinden yaydığı asılsız haberler ile meşrulaştırmaya çalışıyor. Uzmanı değerlendirdi.

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