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Katil İsrail'in bombaları altında çocuk olmak

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Giriş: 18.10.2023 13:53
Filistinli çocuğun bombalar sonrası yaşadığı korku yüzünden okundu. İşte katliamcı İsrail'in üzerine bomba yağdırdığı bir çocuğun yaşadığı korku...
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