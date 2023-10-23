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Katil İsrail’den Refah’a yeni bombardıman! Siyah dumanlar yükseldi

A Haber
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Giriş: 23.10.2023 13:44
Terör devleti İsrail, Gazze'nin tek soluk borusu olan yardım konvoylarının geçtiği Refah Sınır Kapısı'nın yakınlarını bombaladı. Bölgede siyah dumanlar yükseldi.
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